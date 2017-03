Kiểm điểm hai “thợ” bán súng săn tự chế

Cả hai đã tự chế tạo súng có tính năng tương tự súng săn nên phải cam kết không tái phạm.

Súng tự chế và vật dụng dùng chế tạo súng công an thu giữ tại nhà Tiến và Thuận. Ảnh: GIA TUỆ

Trước đó, chiều 7-3, công an xã bắt quả tang Tiến đang bán một khẩu súng tự chế cho hai nam thanh niên. Khám xét nhà Tiến, công an thu giữ thêm một khẩu súng tự chế và hàng loạt vật dụng phục vụ việc tự chế tạo súng… Tiến thừa nhận thấy có người dùng súng tự chế để bắn chim nên học hỏi cách thức rồi làm theo. Tiến đã bán được năm khẩu súng với giá 300.000-400.000 đồng/khẩu. Giám định và kiểm tra súng do Tiến tự chế, cơ quan công an xác định súng có tính năng tương tự như súng săn, sử dụng bi xe đạp làm đạn và khả năng sát thương cao trong phạm vi 10 m…

Công an huyện Bình Tân cũng thu giữ một khẩu súng tự chế của Lê Minh Thuận (ở gần nhà Tiến). Thuận khai học cách tự làm súng từ Tiến và chế tạo súng để bắn chim.

GIA TUỆ