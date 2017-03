Kiểm điểm vụ tắm trẻ bằng chân

Được biết, UBND huyện Thuận An cũng sẽ kiểm điểm trách nhiệm UBND xã Thuận Giao, nơi xảy ra vụ việc này.

Trước đó, tối 23-11, cư dân mạng rất bất bình khi xem một video clip quay cảnh một phụ nữ tắm cho một cháu bé khoảng ba tuổi bằng cách cầm tóc cháu bé giật ngược ra sau rồi dùng một ca nhôm hất nước liên tiếp vào mặt cháu. Người phụ nữ trong video clip được xác định là bà Trần Thị Phụng (52 tuổi, tổ 14, ấp Bình Thuận 2, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương), còn cháu bé là Hồ Thị Thúy Ngân (ba tuổi). Bà Phụng đã bị cơ quan điều tra Công an huyện Thuận An khởi tố, tạm giam hai tháng để điều tra làm rõ.

LX