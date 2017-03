Kiểm định chất lượng dầu ăn “lậu”

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sau thời gian theo dõi đường dây tiêu thụ dầu ăn không rõ nguồn gốc tại Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Phát (5 Hồ Ngọc Lãm, quận 8, TP.HCM), ngày 9-6, lực lượng C49B phát hiện xe bồn biển số 54Z-2469 vào Cảng Khánh Hội lấy dầu từ xà lan ở đây và chở đi tiêu thụ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy số dầu trên là của Công ty CMT (phường 25, quận Bình Thạnh), số lượng 1.800 tấn được nhập từ Malaysia. Toàn bộ số dầu trên chưa làm thủ tục hải quan, không có giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tuy nhiên vẫn được Hải quan Cảng Sài Gòn-khu vực 2 cho thông quan. Tổng cộng đã có 700/1.800 tấn dầu đã được đưa ra thị trường tiêu thụ. Trong đó, Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Phát được giao gần 200 tấn, số còn lại giao cho một cơ sở chế biến dầu ăn ở tỉnh Long An.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TP.HCM quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp tư nhân Thịnh Phát từ ngày 18-6 do không đảm bảo điều kiện vệ sinh. A.NHÂN -

T.NGỌC