Kiểm lâm Đăk Nông liên tục bị lâm tặc tấn công

Dọc theo tuyến quốc lộ 14 đoạn qua địa phận huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông là những cánh rừng thông bạt ngàn cả trăm năm tuổi. Để giữ được những cánh rừng này, không ít lần cán bộ và nhân viên của lực lượng quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) nơi đây đã phải đổ máu với lâm tặc.

Đốt cả trạm bảo vệ rừng

Anh Đinh Văn Vỹ - Trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng số 3 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trường Xuân cho biết: “Chỉ trong vòng hơn năm tháng trở lại đây, cán bộ và nhân viên của công ty đã năm lần bị lâm tặc tấn công, có nhiều vụ đối tượng dùng cả súng, dao, mác… để chống trả khi bị lực lượng bắt giữ”. Điển hình vào sáng 11-2, khi bị lực lượng QLBVR của công ty phát hiện lâm tặc đang đốn hạ 80 cây thông hơn 30 năm tuổi tại tiểu khu 1699, hai lâm tặc đã dùng cưa xăng tấn công lực lượng trong khi tên thứ ba dùng mã tấu chém xối xả vào lực lượng QLBVR.

Cách đây chưa lâu, anh Đặng Bá Hiển, Đội trưởng Đội QLBVR thuộc Công ty Lâm nghiệp Đăk Song, cùng với ba bảo vệ đi tuần tra ở bản Đăk Thốt, phát hiện lâm tặc đang xẻ gỗ trái phép. Thấy bảo vệ đến, các đối tượng này liền gọi đồng bọn tới để hành hung. Đến tối cùng ngày, trên 50 đối tượng đã bao vây, đốt cháy trạm bảo vệ rừng của công ty đóng tại tiểu khu 1127 thuộc xã Thuận Hà, sau đó còn đổ xăng lên người một nhân viên của trạm nhưng anh nhanh chân chạy thoát vào rừng.

Vào trưa 28-7, lực lượng QLBVR của Công ty Trường Xuân đã bắt bốn người đang phá rừng tại tiểu khu 1689 ở xã Trường Xuân, huyện Đăk Song. Lúc dẫn giải những người này về trụ sở công ty, một nhóm khoảng 50 người trang bị súng săn tự chế, dao, rựa, côn nhị khúc… bao vây, tấn công lực lượng để giải thoát đồng bọn. Nhóm người trên đã trói bảy cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng đưa về hội trường thôn 4, xã Trường Xuân đánh đập, nhét đất vào miệng. Sau đó họ quay lại phóng hỏa đốt cháy trụ sở làm việc của Trạm bảo vệ rừng số 3, đập nát sáu chiếc xe máy, chặt 50.000 cây keo giống…

Nhân viên lực lượng QLBVR của Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân bị lâm tặc tấn công vào ngày 28-7 đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh: UP

Đối tượng Hoàng Văn Việt (trú Đăk Song) bị Công an huyện Đăk Song bắt giữ vào ngày 10-5. Chính đối tượng này đã dùng dao chém trọng thương anh Đinh Văn Vỵ, Trạm phó Trạm bảo vệ rừng số 4 tại Trường Xuân.Ảnh: UP

Thiếu phối hợp đồng bộ

Ông Đỗ Ngọc Duyên - Chi cục trưởng kiểm lâm Đăk Nông cho biết: “Việc lâm tặc chống lại người thi hành công vụ bằng nhiều thủ đoạn, hành vi côn đồ đã đến hồi báo động. Trong khi đó lực lượng kiểm lâm quá mỏng, phương tiện đi lại nhiều khó khăn và quyền hạn còn hạn chế”. Theo số liệu tổng hợp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông, chỉ tính riêng trong năm 2009 đã khởi tố 122 vụ với 54 bị can nhưng chỉ xét xử được năm vụ với 10 bị cáo, số còn lại chỉ xử phạt hành chính.

Được biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng phá rừng, lâm tặc ngang nhiên chống lại người thi hành công vụ là do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa kiểm lâm, công an và quân đội trong công tác bảo vệ rừng. Kiểm lâm một số cơ sở vừa yếu nghiệp vụ lại vừa thiếu về nhân lực dẫn đến việc xử lý còn chậm, nhiều vụ do lực lượng QLBVR của các công ty lâm nghiệp trực tiếp bắt nhưng lại không đủ chế tài để xử lý, xử phạt. Nhiều đối tượng từng bị cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý hành chính nhiều lần nên có hiềm khích, thù hằn và đã sẵn sàng lên kế hoạch tấn công lực lượng QLBVR khi bị bắt giữ.

Một nguyên nhân khác đó là vấn nạn di cư tự do. Theo thống kê, mỗi năm Đăk Nông tiếp nhận hàng ngàn hộ dân di cư tự do từ nơi khác đến, trong khi các cấp chính quyền lại thiếu kiên quyết trong việc di dời các điểm dân cư tự phát nằm ngay giữa rừng sâu. Chính điều này đã làm gia tăng nạn phá rừng làm nương rẫy và lâm tặc đã lợi dụng len lỏi các điểm dân cư tự phát này để tàn phá rừng.

UYÊN PHƯƠNG