Kiểm tra 45 điểm sạt lở

đẩy nhanh tiến độ các dự án phòng chống sạt lở trên địa bàn TP... Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Trung Tín vừa có văn bản chỉ đạo như trên.

Theo đó, Sở GTVT phải duy tu, sửa chữa các tuyến kè bờ sông Đồng Điền, kè bến đò Hiệp Phước, kè bờ sông cầu Bà Sáu ở huyện Nhà Bè và bờ sông Sài Gòn thuộc phường An Lợi Đông. Sở phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án gia cố bảo vệ mố cầu Giồng Ông Tố 1 ở phường An Phú (quận 2) để đảm bảo an toàn cho người dân và công trình cầu.

Trong sáu tháng qua, TP hứng năm đợt lốc xoáy, mưa giông, một đợt triều cường cao trên báo động II làm chết một người, hư 77 căn nhà..., thiệt hại trên 3,2 tỉ đồng.

TRỌNG MẠNH