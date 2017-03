Kiểm tra an toàn tàu chạy Tết

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) từ nay đến cuối tháng 1-2010, ngành sẽ có các đoàn kiểm về an toàn kỹ thuật, chất lượng phục vụ trên các đoàn tàu Thống Nhất, tàu khu vực và tàu địa phương nhằm chuẩn bị cho cao điểm vận chuyển khách Tết Canh Dần.

Theo đó, các nhân viên toa xe có hành vi không kiểm soát chặt khách lên tàu, không xé vé bổ sung cho khách, tác phong không đúng quy định; nhân viên phục vụ ăn uống trên tàu không có chứng chỉ hành nghề, giấy khám sức khỏe định kỳ, tổ cung ứng không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm; trưởng tàu, kỹ thuật viên lơ là trong kiểm tra an toàn kỹ thuật, an toàn cháy nổ, không kiểm tra hệ thống vệ sinh, phục vụ sinh hoạt cho khách đi tàu ở từng toa xe và đoàn tàu... sẽ phải làm kiểm điểm ở ngay ga cuối và không được đưa vào danh sách phục vụ Tết.

L.ĐỨC - H.LONG