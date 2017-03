Kiểm tra an toàn thực phẩm phải bất kể thời gian mới hiệu quả

Góp ý tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) TP Cần Thơ chiều 11-8, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho rằng công tác kiểm tra VSATTP phải làm bất cứ giờ nào mới phát huy hiệu quả. Còn nếu chỉ làm theo giờ hành chính thì không phát hiện được gì. Do đó quy chế phối hợp liên ngành phải làm sao thống nhất để phát huy hiệu quả, tránh tình trạng khi đi làm cứ người này chờ người kia, cuối cùng không kiểm tra được gì.



Đại tá Trần Ngọc Hạnh góp ý đi kiểm tra VSATTP phải không kể thời gian, ngoài giờ hành chính mới hiệu quả. Ảnh: N.NAM

Kinh nghiệm của ngành công an thời gian qua cho thấy hầu hết vụ phát hiện thực phẩm không đảm bảo chất lượng, sử dụng hóa chất đều là đi kiểm tra ngoài giờ hành chính mà ra.

“Anh em ở đây canh mấy tháng trời mới bắt được cơ sở này là đầu mối giao cho các cơ sở ở Cần Thơ. Các đồng chí vô là hết muốn ăn luôn. Xanh rờn hết! Mình kiểm tra ra mới thấy nó cứ chất vô rồi bật máy lạnh thôi. Thuê đất ở nơi không ai tới kiểm tra. Kiểm tra ra thì cung cấp cho toàn TP này luôn... Chất đống giống như mình đổ phân vậy đó. Hỏi bao lâu rồi, họ bảo mấy tháng rồi. Tức là họ giao từ từ, có bao nhiêu thì vựa tại đó, ai cần lấy thì giao. Trước khi giao, họ lấy hóa chất đổ vô, xong lấy nước xịt lại trắng tươi. Rồi mình ăn vô là lụm thôi!

Hay như giá đỗ, trong vòng mấy tháng chúng tôi kiểm tra năm điểm đồng loạt có hóa chất của Trung Quốc, sử dụng thuốc này cọng giá mập lên và dài ra, xong rồi họ đổ nước vào và đem giao cho nhà hàng, khách sạn.

Hoặc kiểm tra vườn du lịch thì thấy đây là lỗ hổng, hỏi có lưu mẫu thức ăn không thì không nơi nào làm. Nên phải quản lý những nơi này, nhất là nơi đông người để tránh xảy ra điều đáng tiếc…” - ông Hạnh kể.



Cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP TP Cần Thơ chiều 11-8. Ảnh: N.NAM

Báo cáo về công tác an toàn thực phẩm sáu tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo cho thấy tổng số cơ sở được Ban Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra về VSATTP là gần 5.000 thì gần 4.000 cơ sở đạt, hơn 900 cơ sở không đạt. Trong đó, xử phạt 425 cơ sở với số tiền hơn 3,7 tỉ đồng. Số cơ sở vi phạm giảm 45 trường hợp so với cùng kỳ năm 2015.

Báo cáo cũng cho thấy tỉ lệ mẫu không đảm bảo VSATTP qua các đợt thanh tra, kiểm tra và các chương trình giám sát hầu như xét nghiệm nào cũng có một vài vi phạm.

Ngành nông nghiệp kiểm tra 22 mẫu thì có chín mẫu không đạt.