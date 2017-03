Kiểm tra bãi xe lấn chiếm rạch, tổ công tác bị gây rối, cản trở

Vào lúc 9 giờ ngày 4-10, tổ công tác bao gồm cán bộ Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thạnh và Đội Quản lý trật tự đô thị phường 26 (quận Bình Thạnh) đến kiểm tra bãi đậu xe ô tô tại 397 Đinh Bộ Lĩnh. Trong khi tổ kiểm tra đang làm việc, lập biên bản yêu cầu tháo dỡ thì Khải bất ngờ cầm cây hăm dọa, rượt đuổi các thành viên tổ kiểm tra. Một cán bộ nữ do hoảng sợ bỏ chạy bị té gây thương tích. Ngay sau đó, Công an phường 26 đã đến hiện trường can thiệp, tạm giữ Khải, lập hồ sơ chuyển cho công an quận xử lý hành vi gây rối, cản trở người thi hành công vụ.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM (số ra ngày 10-9) đã phản ánh về bãi đậu xe ô tô tại 397 Đinh Bộ Lĩnh lấn chiếm rạch Xuyên Tâm (đoạn đối diện Bến xe Miền Đông) làm bãi đậu xe ô tô nhiều năm liền mà chính quyền địa phương vẫn chưa tém dẹp được.

Cụ thể, tháng 4-2008, UBND quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà Lê Thị Sơn (chủ bãi xe). Do bà Sơn không thực hiện quyết định, UBND quận Bình Thạnh tiếp tục ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định. Từ đó đến nay, UBND quận Bình Thạnh ban hành thêm ít nhất năm quyết định xử phạt hành chính và cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt hành chính nhưng các đơn vị, cá nhân liên quan vẫn không thực hiện. Cũng tại khu vực trên còn có một bãi đậu xe khác đang lấn chiếm rạch với diện tích hơn 50 m2 nhưng chưa được xử lý. Đó là bãi đậu xe 391 Đinh Bộ Lĩnh do ông Nguyễn Văn Nhiêu làm chủ.

UBND quận Bình Thạnh đã xác định rõ chủ bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh có hành vi lấn chiếm rạch Xuyên Tâm, gây ảnh hưởng đến việc thoát nước, trong khi rạch này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiêu thoát nước cho khu vực quận Bình Thạnh. UBND quận Bình Thạnh đã ban hành rất nhiều quyết định xử phạt, cưỡng chế nhưng đoạn rạch này càng bị lấn chiếm thêm. Được biết Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu UBND quận Bình Thạnh phải xử lý dứt điểm vụ lấp rạch Xuyên Tâm làm bãi đậu xe.

ÁI NHÂN