Kiểm tra ma túy 200 khách trong quán bar

Vào thời điểm kiểm tra, tại quán bar còn hơn 200 khách đang nhảy lắc trong tiếng nhạc lớn.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 12 viên thuốc lắc và hai bịch chất bột màu trắng (nghi heroin). Công an đã đưa hơn 200 khách, chủ yếu là thanh niên về trụ sở Công an quận 1 để tiếp tục thực hiện kiểm tra ma túy. Một số đối tượng tàng trữ, sử dụng chất ma túy đã được chuyển về cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra.

Trước đó, quán bar Club 39 cũng đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy. Đây là một trong các kế hoạch của lực lượng Công an TP.HCM trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán 2013; trong đó chú trọng kiểm tra hành chính ở các tụ điểm ăn chơi nhạy cảm, đặc biệt là các vũ trường.

HL