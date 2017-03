Kiểm tra một hẻm, thu 3.750 gói thuốc lá lậu

Theo Công an quận Ninh kiều, hẻm 20 đường Nguyễn Trãi (còn gọi là hẻm Cây Bã Đậu) là địa điểm phức tạp về mua bán, tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trước đó, tối 13-7, Công an quận Ninh Kiều phối hợp với công an địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính hàng loạt hộ dân tại hẻm trên. Qua đó, công an phát hiện có sáu nhà đang tàng trữ trái phép tổng cộng 3.750 gói thuốc lá lậu các loại.

GIA TUỆ