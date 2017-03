Kiểm tra nguồn gốc diệp thạch sét bán cho nhà máy Vicem Vạn Ninh

Công văn số 47 trích báo PLO: "Thời gian gần đây, tình trạng trộm mỏ diệp thạch sét hiện diễn ra tràn lan ở Vạn Ninh, An Ninh, Sơn Thủy... Riêng xã An Ninh đã bùng phát 11 mỏ đất lậu và diệp thạch sét lậu khiến tài nguyên mỏ, nguồn thuế bị thất thu, diện tích đất đai ngày càng thu hẹp, các di tích trên địa bàn bị đe dọa nghiêm trọng. Hiện xã An Ninh đánh giá đã bị trộm hơn 1 triệu khối mỏ diệp thạch sét, xã Vạn Ninh cũng bị trộm hàng triệu khối, nhiều quả đồi bị đào bới triệt để".



Văn bản yêu cầu kiểm tra trộm cắp khoáng sản diệp thạch sét





Xe của Tài Lộc Phát trộm diệp thạch sét khi phát hiện bị quay phim chụp ảnh đã liều lĩnh rú ga tông cột mốc quốc lộ 9B.





Từ đó, Phó Cục trưởng Đặng Quốc Tiến nêu: "Để có thông tin tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT, Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam về hoạt động khai thác đá sét làm nguyên liệu xi măng trái phép tại các khu vực nêu trên, đề nghị Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại các vị trí như bài báo đã nêu. Kết quả kiểm tra, xử lý, đề nghị sở TN&MT tỉnh Quảng Bình gửi về Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung đề nghị sở TN&MT tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, kiểm tra xử lý".

Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình cho biết đã lên chương trình kiểm tra tại các địa bàn trên. Công ty Tài Lộc Phát (Sơn Thủy, Lệ Thủy) là đơn vị nhiều lần trộm cắp diệp thạch sét cũng có trong thành phần kiểm tra. Đoàn kiếm tra của Sở TN&MT cũng lên lịch làm việc với nhà máy xi măng Vicem Vạn Ninh.