Kiểm tra toàn bộ biên bản đã lập trong hai năm

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT TP Hải Phòng, Thanh tra Hải Phòng và Công an TP Hải Phòng tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ biên bản vi phạm giao thông do Đội 5, TTGT Hải Phòng lập trong hai năm 2011, 2012 do phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong thực thi công vụ.

Kết quả kiểm tra phải báo cáo cho UBND TP Hải Phòng trước ngày 30-5. Như chúng tôi đã thông tin, tháng 4-2013, Sở GTVT TP Hải Phòng thanh tra, xác minh một số sai phạm của Đội 5, TTGT Hải Phòng như: tự ý sửa chữa, thay đổi nội dung biên bản xử phạt vi phạm hành chính; xử phạt sai thẩm quyền, sai quy định… trong lĩnh vực giao thông. Ngày 2-5, Thanh tra Sở GTVT TP Hải Phòng đã có kết luận thanh tra chỉ rõ: Ông Vũ Hoàng Tùng - Đội phó Đội 5, xử lý sai thẩm quyền, sai quy định trong việc xử phạt lỗi chở quá tải của xe 33H-9395 ngày 30-11-2012. (Trong vụ này, ông Tùng đã nhận 4 triệu đồng, tự ý trả lại giấy phép lái xe cho người vi phạm trong khi thẩm quyền xử phạt lỗi vi phạm trên phải thuộc về TTGT Sở.) Ngoài ra qua kiểm tra tám biên bản do Đội 5 lập (trong năm 2012) phát hiện nội dung đều sai so với hồ sơ xe, dẫn đến việc ban hành quyết định xử lý vi phạm vượt quá thẩm quyền, trái pháp luật… Từ kết luận này, lãnh đạo Sở GTVT TP Hải Phòng đã đề nghị UBND Hải Phòng tiếp tục cho thanh tra, rà soát lại toàn bộ các biên bản, quyết định xử lý vi phạm của Đội 5 trong năm 2012 để phát hiện, xử lý và chủ động ngăn ngừa vi phạm. Trong hai năm qua, Đội 5, TTGT Hải Phòng đã lập hơn 3.400 biên bản. Trong đó có nhiều biên bản có dấu hiệu bị sửa chữa, tẩy xóa… TRỌNG PHÚ