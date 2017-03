Kiểm tra vụ luật sư tố bị xúc phạm

Cũng liên quan đến vụ việc trên, Thanh tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp xúc với anh Lý Văn Hợp, người đã ghi âm điều tra viên được cho là có lời lẽ xúc phạm nghiêm trọng luật sư và hoạt động hành nghề của luật sư.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Văn phòng Luật sư Vạn Lý (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) gửi đơn đến thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh, trưởng Công an huyện Trà Cú và viện trưởng VKSND huyện Trà Cú để khiếu nại việc Đại úy T.R.Th. (điều tra viên Công an huyện Trà Cú) đã có lời nói xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm luật sư Nguyễn Trường Thành.

GIA TUỆ