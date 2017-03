Kiểm tra vụ “người Trung Quốc thuê đất trồng lúa”

Diện tích đất này của ông Nguyễn Văn Bền và bà Trần Thị Thật (cùng ngụ ấp 1) cho thuê với giá 30 triệu đồng/ha/mùa, cao hơn khoảng 2 lần giá thuê đất tại địa phương. Hiện nay, cánh đồng lúa giống này đã trổ đều, cao dàn hơn so với lúa địa phương.

“Thời điểm đoàn kiểm tra đến, chuyên gia người Trung Quốc (hiện vẫn chưa xác định chính xác tên họ, địa chỉ) vẫn có mặt tại cánh đồng để hướng dẫn nhân công chăm sóc lúa. Qua thông tin từ người dân, người Trung Quốc này nhờ một số cán bộ ngành nông nghiệp của huyện trước đây môi giới và đứng tên trên hợp đồng thuê đất. Nhóm người thuê đất này không đăng ký với chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp huyện nên chúng tôi hoàn toàn không hay biết”, Trưởng phòng NN-PTNT H.Châu Thành Nguyễn Thị Đậm nói.

Nhân công địa phương được thuê chăm sóc diện tích lúa lai của người Trung Quốc

Cũng theo bà Đậm, giống lúa lai nói trên có thể có nguồn gốc từ Trung Quốc, hiện đang phổ biến ở các tỉnh phía bắc do khí hậu phù hợp. Đặc điểm của giống lúa này là không thể tự thụ phấn mà phải dùng dây kéo để thụ phấn. "Việc đơn vị thuê đất khảo nghiệm giống mới mà không đăng ký đúng theo quy định của nhà nước, có thể gây tác động xấu đến sản xuất tại địa phương. Phấn hoa từ giống lúa lai này có thể bay sang lúa địa phương hiện cũng đang sắp trổ, từ đó có thể gây lai tạp giống”, bà Đậm nhận định.

Theo Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Trần Thị Lệ Thu, do vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên Sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan, liên lạc với phía đơn vị thuê đất để sớm có hướng xử lý.

Trong khi đó, TTXVN dẫn lời ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, nói vào chiều 18.2 rằng thông tin việc người Trung Quốc thuê đất ruộng của nông dân ở xã Hòa Phú (Châu Thành, Long An) là chưa chính xác. Theo ông Đức, kết quả điều tra xác minh ban đầu của các ngành chức năng cho thấy ông Trần Minh Nhu, thường trú tại tỉnh Long An - cán bộ kỹ thuật thuộc Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam - đã đứng ra thuê đất trồng lúa tại xã Hòa Phú, đồng thời thuê một nhân viên người Trung Quốc làm chuyên gia kỹ thuật trong quá trình canh tác. Mặt khác, ông Đức cho biết Sở đang “khẩn trương thanh tra để trả lời dư luận”.

Theo Hoàng Phương - Xuân Lôi (TNO)