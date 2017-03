Kiểm tra vũ trường, phát hiện ma túy

Khoảng 22 giờ ngày 28-2, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động, 113, hình sự, ma túy, CSGT thuộc Công an tỉnh Bình Thuận đã vây quanh vũ trường TP (Công ty Dịch vụ Giải trí Thiên Phát, TP Phan Thiết, Bình Thuận) để kiểm tra.

Hàng trăm khách đang có mặt trong vũ trường được yêu cầu ngồi yên tại chỗ. Riêng hơn chục “kiều nữ” chân dài ăn mặc mát mẻ cùng một số khách nghi vấn được tách riêng ra một góc phòng để lực lượng kiểm tra phân loại, khám xét. Một nhóm thanh niên ngồi gần phòng vệ sinh nam khi kiểm tra đã phát hiện nhóm này mang theo một dao bấm, dưới ghế ngồi còn có con dao chặt đá bản to. Trên sàn nhảy, công an thu giữ nhiều túi nylon chứa heroin đã phân từng liều được hàn kín do các con nghiện ném lên phi tang và một bộ dụng cụ dùng để “phê” ma túy đá.

Lực lượng phối hợp của Công an tỉnh Bình Thuận đang kiểm tra vũ trường TP. Ảnh: PN

Đến hơn 1 giờ ngày 1-3, toàn bộ các thực khách, nhân viên phục vụ và quản lý vũ trường TP được đưa về trụ sở công an để test kiểm tra ma túy. Thông tin ban đầu từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Bình Thuận cho biết đã có hơn 10 trường hợp dương tính với ma túy. Điều đáng nói những trường hợp dương tính đều là nhân viên phục vụ trong vũ trường TP. Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ hai nghi can mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là Nguyễn Trọng Toàn (nhân viên vũ trường TP) và Nguyễn Chí Hưng, sinh viên Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận.

Ngày 25-2, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định xử phạt vũ trường TP 20 triệu đồng do có hành vi kinh doanh gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. Trước đó, ngày 7-2, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cũng có thông báo yêu cầu vũ trường này ngưng hoạt động do không đủ điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh như đã đăng ký, sử dụng công trình không đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực lập lại trật tự về kinh doanh quán bar, vũ trường của chính quyền tỉnh Bình Thuận, quán bar TP trá hình vũ trường vẫn sáng đèn, mở nhạc đón khách hằng đêm gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ và mở rộng điều tra.

PHƯƠNG NAM