Kiểng cổ bạc tỉ

Được tạo theo thế “tam cương ngũ thường”, cặp mai chiếu thủy của nghệ nhân Nguyễn Thanh Tâm (chủ vườn kiểng Thanh Tâm, quận 12, TP.HCM) cân đối từ rễ, thân cây đến cành lá.

Cặp mai “độc cô cầu bại”

Tuổi thọ trên 100 năm nên gốc và thân cây sần sùi, tạo nên những hình ảnh lạ lẫm, đẹp mắt. “Cặp mai chiếu thủy của tôi độc nhất vô nhị cả miền Nam. Có người trả 1 tỉ đồng nhưng tôi không bán” - ông Tâm tự hào. Theo ông Tâm, cặp mai chiếu thủy liên tiếp giành giải cao từ năm 1990 đến năm 1995 tại các hội hoa xuân tổ chức ở TP.HCM. Những năm sau, ông chỉ mang trưng bày trong hội hoa xuân, không tham gia dự thi vì không có đối thủ.

Vườn kiểng Phúc Ngọc (Bình Chánh, TP.HCM) của nghệ nhân Nguyễn Phúc Ánh nổi tiếng với gốc me đúng 104 năm. Dù vậy, ông Ánh chưa ưng ý. “Dưỡng thêm vài năm nữa tôi sẽ tạo thế, lúc đó gốc me trở thành kiểng cổ. Hiện có người chắc giá 300 triệu đồng nhưng tôi lắc đầu” - ông Ánh cho biết.

“Trẻ tuổi” nhưng hiếm!

Để xác định giá trị của cây kiểng cổ, yếu tố thẩm mỹ của gốc, thân, cành, thế… được quan tâm hàng đầu, sau đó đến chủng loại cây và tuổi thọ. Do đó, không ít kiểng cổ mặc dù tuổi thọ không cao nhưng giá trị rất lớn.

Cặp mai chiếu thủy của ông Tâm có giá 1 tỉ đồng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong vườn kiểng ông Ánh còn một gốc me khoảng 80 năm có tên gọi “ba thế hệ”. Được tạo theo thế bàng (nằm), rễ của gốc me xếp chồng lên nhau. Thân me xù xì, lốm đốm trắng như in dấu thời gian. “Gốc me này đoạt giải xuất sắc tại Hội hoa xuân TP.HCM năm 2007. Cách đây hai tháng, một đại gia năn nỉ nhượng lại với giá 250 triệu đồng nhưng tôi chưa gật” - ông Ánh nói.

Một cây cần thăng trong vườn kiểng ông Tâm mới 50 tuổi nhưng có người chịu mua với giá 300 triệu đồng.

Tương tự, cây gừa trắng của nghệ nhân Trịnh Minh Tân (chủ vườn kiểng Minh Tân, Củ Chi, TP.HCM) chỉ được 20 tuổi nhưng giá bán lên tới 500 triệu đồng. Cây tạo theo thế trực (đứng), chiều dài thân thẳng, nhỏ dần khi lên cao, cân xứng với cành, lá. Do gốc của cây gừa trắng sần sùi, nhiều rễ to, tạo thế mạnh mẽ, vững chắc nên càng tăng giá trị. Ông Tân còn sở hữu cây gừa bông tròm trèm 20 năm nhưng cũng có giá chóng mặt: 400 triệu đồng.

Hoa sứ 100 triệu đồng

Ông Nguyễn Phúc Ánh còn được nhiều người biết với biệt danh “đệ nhất hoa sứ”, trong đó có cây gần 100 triệu đồng.

Cây cần thăng 50 tuổi của ông Tâm có người mua với giá 300 triệu đồng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tại hội hoa xuân do TP.HCM tổ chức năm 2004, cây sứ huyết long của ông Ánh được trao giải vàng. Được tạo theo thế long giáng, cây sứ huyết long mang dáng dấp hình ảnh con rồng lao xuống đất với những cái chân vươn ra bốn phía, trông hùng dũng, uy nghi.

“Tôi không bán mặc dù có người ra giá gần 100 triệu đồng. Những cây sứ độc đáo với giá cao như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay” - ông Ánh nói.

Những cây kiểng kỷ lục Nghệ nhân Trịnh Minh Tân (chủ vườn kiểng Minh Tân, Củ Chi, TP.HCM) cho biết một đại gia ở phía Bắc may mắn mua được cây sanh cổ với giá 5 tỉ đồng. Sau đó không lâu, nhiều đại gia khác muốn mua lại với giá… 25 tỉ đồng. Ở Tiền Giang có cây nguyệt quế được sang nhượng với giá gần 6 tỉ đồng. Tại TP.HCM, cây vạn niên tùng của một nghệ nhân ở Gò Vấp được một đại gia ra giá hơn 1 tỉ đồng.

TRẦN NGỌC - THÁI HIẾU