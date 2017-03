“Kiều nữ” chạy Lexus tông chết người rồi bỏ trốn

(PL)- Trưa 9-8, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết Nguyễn Thị Kiều Diễm (27 tuổi, ngụ thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc) đã đưa tang vật là chiếc Lexus bảy chỗ đến công an huyện đầu thú do gây tai nạn chết người.

Theo lời khai của Kiều Diễm khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, xe Lexus do Diễm điều khiển đã tông vào phía sau chiếc xe máy đi cùng chiều khiến một thanh niên ngã xuống đường bất tỉnh. Hoảng sợ nên Diễm bỏ chạy về nhà (cách hiện trường khoảng 4 km) giấu xe. nạn nhân là anh Đinh Hữu Biên (ngụ Quảng Bình) đã tử vong sau khi được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Chiều cùng ngày, công an, VKSND huyện Hàm Thuận Bắc đã tiến hành khám nghiệm phương tiện. Được biết chiếc Lexus trên có màu đen mang biển số 52P-5607 được khai đăng kiểm từ 2006. Tuy nhiên, qua khám nghiệm có dấu hiệu đây là biển số giả. Riêng số khung, số máy của chiếc Lexus này không có trong hồ sơ quản lý phương tiện ở Việt Nam. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành làm rõ. PHƯƠNG NAM