Kim Tử Long trần tình về vụ đánh bạc

Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã kết thúc điều tra vụ đánh bạc. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị VKSND cùng cấp truy tố tám bị can về tội đánh bạc, trong đó có nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long. Bảy bị can còn lại gồm: Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thành Công, Nguyễn Xuân Quốc Triệu, Nguyễn Văn Hòa Bình, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Minh Thành. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hoàng Việt bỏ ra 6 triệu đồng để làm vốn đánh bạc với Công, Triệu, Bình, Tuấn, Tài, Kim Tử Long… do đó, về số lượng người, số tiền đánh bạc đều đạt theo quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự và tổng số tiền đánh bạc trên 65 triệu đồng. Ngày 25-6, tại nhà ông Nguyễn Văn Chính tổ chức lễ cưới và mời nghệ sĩ Kim Tử Long phục vụ văn nghệ. Sau đám tiệc, Việt rủ một số người xuống sà lan đang neo đậu trên sông đoạn trước nhà ông Chính chơi tài xỉu ăn tiền. Nhận được tin báo, Công an huyện Trà Ôn kết hợp với Công an xã Tích Thiện tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 27 người, trong đó có ba phụ nữ. Quá trình điều tra, công an chứng minh 16 người có tham gia đánh bạc và đã khởi tố. Ngoài ra, 14 người có mặt trên sà lan lúc bắt sòng bạc nhưng chưa đủ chứng cứ chứng minh có tham gia. Kim Tử Long khai khi xuống sà lan có đưa tiền nhờ người không quen biết đặt giùm ba ván. Theo đó ván đầu đặt 200.000, ván thứ hai đặt 300.000 đều thua, đến ván thứ ba đặt 500.000 đồng thì thắng nên huề vốn và nghỉ chơi. Qua điều tra, cơ quan điều tra chứng minh Kim Tử Long đặt “tài, xỉu” nhiều ván, ván thấp nhất 200.000 đồng và ván cao nhất là 1 triệu đồng. Đồng thời, khi công an bắt quả tang, thu giữ trong người nghệ sĩ này 78,6 triệu đồng. GIA TUỆ