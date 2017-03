Kinh doanh súng bắn sơn không có giấy phép

Tính đến ngày 3-9, có tám cơ sở được kiểm tra gồm: Công ty TNHH An Phú AV (quận 2), Công ty TNHH Giải trí mới (quận 7), Công ty TNHH MTV TM-DV-XD Minh Thành (quận 9), Công ty TNHH MTV THE-BCR(quận 9), Chi nhánh Công ty TNHH MTV Trí Long (quận 12), Công TNHH ĐT-TM-DV Trò chơi mới (quận Bình Thạnh), Công ty Cổ phần Thiết bị điện Hoàng Lê Anh (quận Thủ Đức), Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

Trò chơi tiềm ẩn nguy hiểm

Trong khoảng hai năm nay, trò chơi bắn súng sơn bắt đầu phát triển ở TP.HCM thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Người tham gia tại các điểm trên thông thường chia làm hai nhóm (hoặc nhiều hơn) để dùng các súng bắn đạn sơn để bắn nhau. Người chơi được cho mặc bộ đồ như quân đội gồm mũ, găng, đeo mũ bảo hộ kín mặt rồi chia nhau trốn tại các công sự, ụ, gò để bắn nhau.

Trò chơi trên đã phát triển ở nhiều nước. Tại TP.HCM loại hình này ban đầu do các công ty của quân đội tổ chức. Đến nay đã có các cơ sở hợp tác với các công ty của quân đội tổ chức. Các cơ sở tại TP.HCM được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp phép kinh doanh và được phía quân đội quản lý, cung cấp súng và giấy phép sử dụng súng.

Cơ sở bắn súng sơn Trí Long (quận 12) và đại diện Bộ tư lệnh TP.HCM (dưới) kiểm tra vật dụng để bắn súng sơn tại Trí Long. Ảnh ÁI NHÂN

Trên thực tế trò chơi này tiềm ẩn những nguy hiểm do súng bắn sơn có lực bắn mạnh, có thể gây mù mắt, thậm chí thương tích nặng nếu bắn ở cự ly gần, trúng vào chỗ nhược nếu người chơi mà nghịch dùng đạn bi bỏ vào bắn. Do tính chất nguy hiểm của loại súng trên nên PC64 đã đề xuất kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở để nắm tình hình về cấp phép, quản lý sử dụng súng tại các cơ sở kinh doanh.

Tịch thu súng không có giấy phép sử dụng

Đại tá Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC64 thực hiện kế hoạch kiểm tra để có hướng xử lý. Tổ công tác kiểm tra gồm cán bộ PC64 và cán bộ đại diện Bộ t? l?nh TP.

Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận gần một nửa các cơ sở vi phạm vì không xuất trình được giấy phép cấp và sử dụng súng, chỉ có bốn cơ sở bảo đảm đủ giấy phép.

PC64 đề xuất công an các quận 12, quận 9 và Bình Thạnh tiến hành tịch thu số súng bắn sơn tại các cơ sở vi phạm, thiếu giấy phép sử dụng để xử lý. Mới đây, Công an quận 2 cho biết đang tiến hành tịch thu 30 cây súng bắn đạn sơn của Công ty TNHH An Phú AV theo yêu cầu của PC64.

ÁI NHÂN