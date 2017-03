Kinh hãi cơ sở chế biến mắm mất vệ sinh, dòi bò lúc nhúc

(PLO)- Trưa ngày 9- 10, Chi cục quản lý thị trường số 2 tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng công an thị xã Thuận An đã tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến mắm tôm, mắm nêm trên đường Vĩnh Phú 38A (thuộc phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An) do Dương Văn Hiếu (32 tuổi, quê Thanh Hóa) làm chủ.