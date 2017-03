Kinh tế TP.HCM đã phục hồi

Đây là nhận định của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân tại buổi họp về tình hình kinh tế-xã hội TP tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, diễn ra ngày 24-4.

Theo báo cáo của UBND TP, trong tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt gần 51.800 tỉ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và 11,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 2,4 tỉ USD, tăng 3% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ.





Mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong tháng 4 tăng 3,9%. Ảnh: HTD

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT - ông Thái Văn Rê, trong tháng 4 có hơn 7.000 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới. Về thu ngân sách, Giám đốc Sở Tài chính - bà Đào Thị Hương Lan cho biết tổng thu ngân sách TP tháng 4 ước đạt 86.600 tỉ đồng, đạt 37,9% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ.

THU HƯƠNG