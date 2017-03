Kịp thời giải cứu cháu bé 11 tuổi bị kẹt trong đám cháy

Đám cháy được xác định xảy ra vào trưa 23/2 tại nhà số 7 đường Phú Quý (phường 4, quận 11, TPHCM).

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa nay 23/2

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân sống tại khu vực đường Phú Quý phát hiện khói lửa bùng lên tại một căn nhà 3 tầng. Ngay khi phát hiện đám cháy, nhiều người dân địa phương đã tìm mọi cách dập lửa.

Do đám cháy lan ra khá nhanh nên lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận và dập lửa. Càng nghiêm trọng hơn khi trên tầng 3 của tòa nhà vẫn còn một bé trai đang bị mắc kẹt bên trong. Rất may, đúng lúc này lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp công an quận 11 đã huy động 3 xe cứu hỏa đã có mặt kịp thời triển khai và giải cứu thành công bé trai bị mắc kẹt cũng như dập tắt đám cháy.