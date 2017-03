Kỳ 1: Xưng nhiều tên để lừa tiền

“Sinh ra là để làm an ninh và chính trị” Để tạo niềm tin, ngoài việc vẽ vời đủ chức danh từ nhà báo của Bộ Thông tin đến thiếu tá tình báo của công an Việt Nam, Nguyễn Tiến Triển còn tự “thêu hoa dệt gấm” công việc và suy nghĩ của mình. Trong email gửi chị Phạm Mỹ Não, Triển tự bạch: “Em là phóng viên trên lĩnh vực an ninh. Sống trong một quốc gia đa thành phần, nhiều đảng phái nên em phải làm việc như một cỗ máy, vô cùng nguy hiểm đến tính mạng...”. Trong một email khác Nguyễn Tiến Triển lại tỏ vẻ bí hiểm: “Em không có nhiều thời gian để lo việc xã hội. Con người em sinh ra là để lo việc an ninh và chính trị. Em sắp đi công tác ở Lào...”. Dưới mỗi email, Triển không quên thòng thêm một câu muốn được chia vui cùng gia đình trong ngày vui đoàn tụ và kể lể câu chuyện với giọng điệu rất thân tình hòng tạo thêm tình cảm trước khi trực tiếp gọi điện đề nghị hỗ trợ tiền bạc.