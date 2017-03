Kỳ lạ trái chanh to bằng... trái bưởi

Trong công viên khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (thuộc Công ty xử lý chất thải rắn Việt Nam) tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, có một cây chanh ra 2 trái rất to, cỡ trái bưởi, hiện vẫn còn non, có thể to hơn nữa.