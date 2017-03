Kỷ luật 14 sĩ quan Công an tỉnh Đồng Nai

Trong đó có 11 sĩ quan công tác tại Công an TP Biên Hòa, ba sĩ quan công tác ở Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Công an huyện Định Quán. Thượng tá Nguyễn Thành Long, nguyên Trưởng Công an TP Biên Hòa, bị cách chức. Một sĩ quan bị giáng cấp, bốn sĩ quan bị cảnh cáo và tám sĩ quan bị khiển trách. Là trưởng Công an TP Biên Hòa và thủ trưởng cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa, Thượng tá Long đã không làm tròn trách nhiệm, để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm. Ngoài ra, Thượng tá Long có mối quan hệ trên mức bình thường với Nguyễn Văn Long (Long Thanh), đối tượng cầm đầu băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tại TP Biên Hòa.

