Kỷ luật hai trung tá công an để phạm nhân bỏ trốn

Cụ thể Trung tá Huỳnh Hùng Dũng là đội trưởng ca trực nhưng đã thiếu sót trong việc phân công trực ban; không kiểm tra đôn đốc cán bộ, chiến sĩ canh gác bảo vệ. Công an huyện đề xuất kỷ luật phê bình, thông báo toàn đơn vị. Trung tá Lê Hoàng Liệt - Đội phó có thiếu sót trong công tác quản lý giam giữ cũng bị đề xuất kỷ luật mức tương tự. Đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đêm 19-4, chưa kiểm điểm xử lý vì hiện không rõ bị can trốn vào thời gian nào nên không thể xác định được trách nhiệm của cá nhân, tổ gác.

Trước đó, bị can Trần Thanh Minh (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) can tội trộm cắp tài sản, đang bị tạm giam tại buồng A10, nhà tạm giữ. Đêm 19-4, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, Minh đã chui qua cửa kiểm tra ra khỏi buồng giam, leo tường rào trốn thoát. Ngày 24-4, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Minh về tội trốn khỏi nơi giam, giữ. Đến 22 giờ ngày 26-4, Minh bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Lương Hòa.

VĂN TÂM