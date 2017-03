Kỷ luật hạt trưởng kiểm lâm bao che việc bứng cổ thụ

do đã vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

Theo kết luận của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, ông Lê Hồng Phong khi đang giữ chức chủ tịch UBND xã An Hiệp, huyện Tuy An (hiện là chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã này) đã thuê người đào bứng trái phép hai cây sanh cổ thụ về trồng tại nhà riêng. Khi người dân địa phương phát hiện, tố cáo, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An kiểm tra đúng thực tế. Tuy nhiên, ông Khánh và ông Hiếu không lập biên bản vi phạm hành chính, không ra quyết định xử phạt mà lại lập biên bản vắng chủ.

T.LỘC