Kỹ sư lập trình thu nhập hơn 2.000 USD/tháng

Xu hướng tuyển dụng nhân sự ngành IT trong năm 2017 Top 5 kỹ năng được nhà tuyển dụng cần nhất trong năm 2017, gồm: JavaScript, PHP, C#, HTML5 và Java. Trong đó, nhu cầu về JavaScript đang tăng mạnh, hơn 50% các công ty tham gia khảo sát đều đã đưa JavaScript vào kế hoạch tuyển dụng năm nay của họ. Bên cạnh đó, nhân sự IT có kiến thức và kỹ năng về Angular.JS là một web framework mở dựa trên JavaScript, kỹ năng về Mobile Native Platforms đang được các nhà tuyển dụng “săn đón” nhiều nhất trong năm nay. Ngoài ra, trong năm 2017, các trào lưu công nghệ trên thế giới sẽ có những tác động đến thị trường IT tại Việt Nam, bao gồm điện toán đám mây, JavaScript, An ninh mạng, Big Data, Internet of Things và Docker. Nhân sự làm trong ngành IT nắm được thông tin về các trào lưu công nghệ này sẽ có những lợi thế nhất định khi tìm kiếm việc làm mới trong năm nay. Nguồn: VietnamWorks