Kỹ thuật hình sự điều tra vụ siêu xe Rolls-Royce Phantom tông chết hai người

(PL)- Ngày 23-8, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã mời Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp kiểm tra, biện luận điểm va chạm, hướng đi, xác định tốc độ, dấu vết để lại trên hai xe để điều tra vụ siêu xe Rolls-Royce Phantom tông vào xe máy làm hai người chết.

Thượng tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng Công an huyện Nam Đàn, cho biết: “Hiện chưa có kết luận cuối cùng, cơ quan điều tra đang tích cực vào cuộc điều tra cẩn thận, khách quan”. Qua lời khai của một số nhân chứng và người điều khiển xe ô tô thì xe máy chạy cùng chiều với xe ô tô rồi bất ngờ rẽ trái khiến xe ô tô tông vào. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 20-8, trên quốc lộ 46 (thuộc xã Vân Diên, huyện Nam Đàn), chiếc ô tô hiệu Rolls-Royce Phantom tông vào xe máy khiến hai người đi xe máy chết tại chỗ. Người điều khiển cũng là chủ xe ô tô là ông Trần Xuân Thạch, Giám đốc Công ty XNK và TM Đức Thắng (trú thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh). Xe Rolls-Royce Phantom trị giá gần 40 tỉ đồng, nhập về tháng 5-2012. Đ.LAM