Lạ: Đổ xô đi coi con rùa có hình thù 'siêu dị' hiếm có

Chú rùa này thuộc quyền sở hữu của anh Võ Minh Tuấn, ngụ ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành. Anh Tuấn cho biết đã bắt và nuôi chú rùa này được một thời gian.



Theo mô tả, con rùa có phần mai rất bé so với phần cơ, xương, khác với loài rùa bình thường có mai cứng và chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể. Do mai quá bé, chú rùa này trông như một tảng thịt to với 4 chân mập ú và cái đầu nhỏ xíu.

Do có hình thù kỳ dị, phần mai nhô cao và tròn như cái mũ nồi, trong khi phần yếm bên dưới bé xíu và có màu vàng, do đó có nỗ lực chú rùa cũng không thể rụt cổ vào trong mai một cách hoàn toàn như những chú rùa bình thường.

Anh Võ Minh Tuấn cho biết, nhiều người tới đặt vấn đề mua chú rùa về làm cảnh với giá cao. Tuy nhiên, anh Tuấn không bán mà quyết định để nuôi.

Biết nhà anh Tuấn có chú rùa hình thù đặc biệt, người dân trong huyện Châu Thành, Tiền Giang đổ xô tới xem. Hiện chưa rõ vì lý do gì mà chú rùa này có ngoại hình kỳ dị tới vậy.