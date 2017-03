Lạ kỳ nhất Việt Nam: 3 lần chết đi sống lại

Được cứu sống khi đã chết vì đột quỵ

Bệnh nhân Nguyễn Văn Đạo (53 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị đột quỵ vào sáng mùng 4 Tết (22/2) và được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê, nhiều lần ngừng tim. Sau đó bệnh viện đã bàn giao ông Đạo cho gia đình về lo hậu sự.

Trong thời gian chờ tẩm liệm, cả trăm người tụ tập tại nhà ông Đạo, trong đó có ông Phạm Tấn Lộc (ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).



Ông Nguyễn Văn Đạo (bên phải) tươi cười bên ân nhân cứu mạng Phạm Tấn Lộc. (Ảnh: Một thế giới)

Khi lại nhìn mặt ông Đạo lần cuối ông Lộc đã thử sờ lên ngực và thấy ấm nên ông yêu cầu đưa ông Đạo đi cấp cứu. Nhiều người có mặt tại đám tang không đồng ý tuy nhiên ông Lộc đã cố gắng thuyết phục.

Tại Bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán ông Đạo bị hôn mê do đột quỵ não, viêm phổi và cơ thể suy kiệt nặng do 2 ngày không được ăn uống, nên truyền nước, bù dịch, sinh tố, thực hiện các bước điều trị. Ngày hôm sau thì ông Đạo tỉnh và bình phục dần. Đến ngày 5/3, ông Đạo được cho xuất viện.

Cụ bà chết đuối bỗng dưng sống lại

Trường hợp của ông Đạo không phải hiếm gặp tại Việt Nam, trước đó, vào năm 2010 ở TP.HCM cũng xôn xao trước chuyện cụ bà Nguyễn Thị Dí, 70 tuổi (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) chết đuối bỗng dưng sống lại.

Ngày 7/10/2010, sau hơn 7 giờ bị rơi và trôi nổi theo dòng nước, thi thể bà mới được người dân phát hiện và vớt lên. Thân xác cụ bà lúc này đã cứng đờ, mũi không còn hơi thở. Biết đã “vô phương cứu chữa”, hàng xóm xung quanh liền đắp chiếu, thắp hương, rồi báo tin dữ cho người thân của cụ bà xấu số.



Cụ bà Nguyễn Thị Dí (Ảnh: Zing)



Tuy nhiên khi pháp y đang tiến hành khám nghiệm thì … “tử thi” đột nhiên sống dậy. Đúng lúc đó, tay bà Dí vung lên, mọi người hoảng loạn bỏ chạy thục mạng, kể cả con cháu bà Dí cũng không dám lại gần.

Tương tự như trên, bà Phạm Thị Mai (63 tuổi, phường 3, TP.Vĩnh Long) cũng hồi sinh một cách kỳ lạ. Bà Mai bị ngã xuống sông từ tối 6/11 đến chiều 11/11.

Theo đó, tối ngày 6/11, bà Mai bị té xuống sông, gia đình đi tìm nhưng không thấy. Đến chiều ngày 11/11, một người dân chài lưới ở khu vực cầu Đường Chừa (xã Phước Hậu, H.Long Hồ, Vĩnh Long) phát hiện bà Mai trôi trên sông.

Sau khi được phát hiện, mọi người đã nhanh chóng đưa bà đến Bệnh viện cấp cứu. Đến chiều 18/11/20014, súc khỏe đã ổn định bà Phạm Thị Mai được xuất viện.

Cô gái sống lại sau khi chết 3 ngày

Đặc biệt hơn là trường hợp của Trần Thị Bé Năm (xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) người sống lại sau khi đã “về chầu trời” nhiều ngày. Bé Năm từng thi đậu vào một Trường Trung cấp năm 2007.

Đến năm 2008, các bác sĩ phát hiện cô mắc căn bệnh ung thư xương hiểm nghèo, nhưng Bé Năm vẫn tiếp tục theo học và tốt nghiệp năm 2009. Vào giữa năm 2014, bệnh của cô càng trầm trọng, gia đình phải đưa đi điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh quá nặng, ngày 7/9 gia đình đã đón Bé Năm về nhà, cơ thể lạnh toát, nằm mê man. Họ hàng, chòm xóm cũng đến đông đủ hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Tuy nhiên đến sáng ngày thứ 3 thì Bé Năm tỉnh dậy và đi lại trong sự ngạc nhiên của người thân.

Ba lần chết đi sống lại

Câu chuyện kỳ lạ này bắt đầu với cụ bà Lê Thị Chênh (xã Quảng Vọng, Quảng Xương, Thanh Hóa) vào năm 2006.

Sau một trận ốm thập tử nhất sinh cụ bà thiết ăn uống gì, vài ba ngày sau thì bất động, tim ngừng đập. Cả nhà than khóc tiếc thương cho một con người đã về bên kia thế giới.

Trong lúc con cháu trong nhà đi lo hậu sự thì bà Chênh bỗng dưng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn con cháu đang phủ phục dưới chân mình, khóc lóc thảm thiết.

Lần thứ 2, xảy ra khi cụ bà Chênh bước sang tuổi 97, lúc này, sau vài ba tiếng gọi không thấy cụ trả lời, mọi người xem thì cụ đã tắt thở, chân tay lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền và tim “ngừng đập”.



Cụ bà Lê Thị Chênh (người nằm. Ảnh: Infonet)



Tin buồn cụ qua đời được truyền đi cho con cháu biết. Mọi người trong họ kéo đến để cùng gia đình bàn soạn cho việc tang lễ. Mọi việc chuẩn bị chu đáo chờ tới giờ nhập quan thì không thấy bà lão đâu cả. Hóa ra bà ở dưới gầm giường và vẫn còn sống.

Lần thứ 3, cũng là lần gần đây nhất (ngày mùng 1/7/2012). Lúc này, cụ Chênh đã bước sang tuổi 99, khi cụ đã qua đời, các con đã chuẩn bị tâm lý thì cụ bà lại...đột nhiên sống lại.

Bé gái 5 tuổi sống lại sau một tuần chết lâm sàng

Bé Pi Năng Thị Khính cũng đầy may mắn khi được hồi sinh lúc gia đình đã…cúng ma. Khính là con gái 5 tuổi của chị Pi Năng Thị Hính (xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận).

Người nhà cho biết, cháu bé nhập viện huyện ngày 2/2/2009 do bị sốt cao, hôn mê sâu, co giật và được chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Đa Khoa Phan Rang, cháu được bác sĩ xác định đã chết lâm sàng. Do gia đình là người dân tộc còn mê tín nên đã xin đưa thi thể bé về nhà cúng ma.

Tuy nhiên sau 2 ngày cúng, em có hiện tượng co giật nhẹ nên cả nhà le lói hy vọng, lại đưa cháu đến Bệnh viện Ninh Sơn. Người mẹ đã khẩn cầu các bác sĩ "còn nước còn tát", mang lại cuộc sống cho con mình.

Cuộc chiến đấu giành giật tính mạng của cháu bé khỏi tay thần chết kéo dài suốt 7 ngày, với việc thực hiện nhiều phác đồ chữa trị, cấp cứu nhưng bé vẫn nằm bất động. Mãi đến chiều 12/2, cháu mới có phản xạ cựa mình và cảm giác khi đụng vào người.

Đến chiều 19/2 cô bệnh nhân nhí này đã tự ngồi dậy đòi uống sữa, ít phút sau đã bước xuống giường đi lại như người bình thường.

Trường hợp tắt thở mà vẫn sống lại được trong y học gọi là hiện tượng “chết lâm sàng”. Chết lâm sàng có thể kéo dài 3 – 4 tiếng hoặc lâu hơn, nhưng nếu không can thiệp sớm, nạn nhân sẽ tử vong.

Theo L.Lam/vietnamnet (tổng hợp)