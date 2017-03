Lạ kỳ những "nhà ma" mọc sau một đêm

Dọc theo tuyến đường Đông Trường Sơn, đoạn tiếp giáp với tuyến đường ĐT 616, chạy dọc theo sông Nước Vin khoảng hơn 300 m, bỗng dưng mọc lên hơn 100 ngôi nhà nằm san sát nhau hai bên đường.



Trông những ngôi nhà này giống như một khu đô thị miền rừng, nhưng được mọc lên chỉ sau một đêm.



Hơn 100 ngôi nhà "ma" như thế này dựng lên để chờ đền bù



Trẻ em cũng bỏ học tranh thủ dựng nhà "ma" chờ đền bù



Tranh thủ trồng thêm cây để chờ đền bù giải tỏa

khi tuyến đường đi ngang qua



Theo Bình Minh - V.T ( VNN)



Hỏi chuyện, người dân ở đây cho biết, họ nghe thông tin tuyến đường Đông Trường Sơn đang chuẩn bị mở ngang qua đây nên tranh thủ xây dựng những căn nhà “ma” này, để chờ đền bù giải tỏa.Ông Hồ Văn A., một người dân tộc Cadong cho biết, bà con ở đây đã thi nhau dựng những căn nhà như thế. Nhiều gia đình bán trâu, bán bò, thậm chí đi vay nguồn vốn xóa đói giảm nghèo để đầu tư dựng nhà.Riêng gia đình ông A. dựng được 3 căn nhà. Mỗi căn nhà như vậy theo ông chỉ tốn nguồn kinh phí đầu tư từ 300 đến 500 nghìn đồng. Những căn nhà này được xây dựng bằng những vật liệu “siêu rẻ” được lấy từ rừng, đó là tranh tre, nứa và những tấm tôn mục nát nhặt nhạnh từ đâu đó.Theo tính toán của người dân, nếu tuyến đường mở qua đây, được áp giá đền bù cả nhà và đất, thấp nhất cũng được 2-3 triệu đồng mỗi nhà.Để kịp “tiến độ” dựng nhà "chạy đền bù", nhiều gia đình đã huy động cả trẻ con phải nghỉ học để dựng nhà.Do nhà dựng bằng vật liệu “siêu rẻ” và thi công với tốc độ “siêu nhanh”, nên một số nhà “ma” đã bị hư hỏng và tốc mái do mưa gió trong những ngày qua.Theo phong tục của người Cadong, việc làm nhà dọc theo sông suối và triền núi cheo leo là điều cấm kỵ. Thế nhưng, những hộ dân người Cadong “cấp tiến” này đã bất chấp điều cấm kỵ, vẫn làm nhà để chờ đền bù.Ngoài làm nhà, nhiều hộ dân còn tranh thủ trồng nhiều loại cây có giá trị kinh tế như cau, và cây ăn quả khác trên diện tích dọc theo tuyến đường.Một cán bộ lãnh đạo của UBND huyện nam Trà My cho biết, việc người dân xây dựng những căn nhà “ma” như thế này không phải họ tự ý làm mà có sự móc ngoặc "tay trong tay ngoài" với cán bộ đền bù giải tỏa hoặc sự lôi kéo của một số đối tượng nào đó.Điều đáng quan tâm, là người dân ào ạt dựng nhà để chờ đền bù giải tỏa, nhưng chính quyền địa phương thì làm ngơ hoặc không hề hay biết.Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Đặng Phong cho biết, sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng.