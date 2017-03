Lại đến chữa bệnh tại “khu vườn kỳ lạ”

Hiện mỗi ngày có khoảng 400 người tìm đến đây trị các bệnh ung thư, đau khớp, bại liệt...









Khu vườn này của ông Nguyễn Văn Sống, ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng bị đồn thổi có chức năng trị bá bệnh nên trước đây nhiều người dân ở khắp nơi kéo đến để... trị bệnh.Sau khi các nhà khoa học và chính quyền địa phương lên tiếng bác bỏ việc trị bệnh của khu vườn, tình hình yên ắng được một thời gian.Theo ghi nhận của phóng viên, những người đến đây trị bệnh là dân ở TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội...Không chỉ nằm trong khu vườn, những người này còn uống nước giếng để chữa bệnh. Các dịch vụ đưa đón người bệnh, cho thuê phòng trọ lại có dịp làm ăn. Chính quyền địa phương phải cử công an giải thích, động viên người dân về nhưng không có hiệu quả.Theo SƠN LÂM (TTO)