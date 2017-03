“Lái gạo” ôm hàng chục tỉ đồng của “lái lúa”

Công an TP Tân An và huyện Tân Trụ - Long An ngày 28-3 đã nhận được đơn của một số người thu mua lúa tố cáo một “lái gạo” đã lừa chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng của họ rồi trốn biệt tích.

Trùm thu mua gạo có dấu hiệu lừa đảo là bà Trần Thị Thu Hà, SN 1967, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho - Tiền Giang Thông qua đầu mối chính là một người ở xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, bà Hà đã nhận gạo của thương lái tại các nhà máy xay xát ở Tân Trụ. Ban đầu, bà Hà thu mua và chi trả sòng phẳng cho các “lái lúa” với giá cao hơn những thương lái khác 200-300 đồng/kg. Việc mua bán cũng dễ dàng do bà Hà giao cho tài xế trực tiếp đem xe đến nhà máy nhận hàng mà không cần có mặt bà. Tuy nhiên, đến đầu tháng 3-2010, bà Hà biến mất với số tiền nợ những người thu mua lúa khoảng 13 tỉ đồng. Theo H.Minh (NLĐ)