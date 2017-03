Lại một trẻ tử vong khi gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 8-2, sau khi được gia đình đưa đi gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân (710A, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) do chị Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1972), làm chủ, cháu Thông Minh Kiệt (SN 2009) con của anh Thông Minh Bộ và chị Lữ Thị Hồng Nhịn, ngụ ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 lên cơn co giật.



Sau khi phát hiện cháu Kiệt có triệu chứng trên, vợ chồng chị Giang đã đưa cháu đi Bệnh viện nhi Đồng Nai để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Kiệt đã tử vong trên đường đưa đi bệnh viện.



Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Trảng Bom cùng Viện Kiểm sát huyện đã tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu Kiệt.



Theo T. Danh (Đồng Nai Online)