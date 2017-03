Lại nháo nhác chạy trốn động đất

Động đất rất đáng quan ngại Tôi có một loạt câu hỏi cần được các cơ quan có trách nhiệm giải thích rõ bằng luận cứ khoa học để người dân an tâm. Cụ thể, tại sao khi chưa có thủy điện thì không có động đất, còn bây giờ lại diễn ra thường xuyên? Các nhà khoa học nói là do động đất kích thích và sẽ giảm dần nhưng sao bây giờ lại ngày một mạnh lên? Ai dám chắc động đất sẽ không mạnh lên nữa và vượt ngưỡng chịu đựng của đập? Theo tôi, một công trình được xây dựng trên một đới đứt gãy, địa chất không ổn định là một vấn đề rất đáng quan ngại. Động đất liên tục trong thời gian qua tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 chứng tỏ nơi đây có vấn đề. Nếu Hội đồng nghiệm thu nhà nước vẫn khẳng định đập đã an toàn rồi thì nên cho người dân biết mức độ an toàn đó là bao nhiêu năm để chính quyền, người dân có sự chuẩn bị. Ông LÊ TRÍ TẬP, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Sẽ còn xảy ra động đất Các trận động đất vừa qua vẫn nằm dưới ngưỡng tối đa chịu đựng của thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên, đây là hiện tượng đáng lo ngại và rất cần có đoàn khảo sát theo dõi kỹ lưỡng diễn biến động đất trong những ngày tới. Trong ngày 7-9, Viện Vật lý Địa cầu cử một đoàn công tác vào Quảng Nam để khảo sát thực tế. Nguyên nhân những đợt rung động vừa qua là do hồ chứa nằm trong vùng đứt gãy. Tải trọng nước hồ làm tăng áp suất nước lỗ rỗng trong các đới dập vỡ và làm giảm độ bền cắt của các đất đá trong đới. Khi đứt gãy hoạt động trong trạng thái ứng suất tới hạn, việc giảm độ bền cắt của đất đá trong đới đứt gãy (dù là nhỏ) dẫn tới dịch trượt làm phát sinh động đất. Vì vậy, thời gian tới khu vực quanh hồ thủy điện Sông Tranh 2 sẽ thường xuyên xảy ra động đất kích thích nhưng sẽ giảm dần theo thời gian và khó vượt quá ngưỡng 5,5 độ Richter. TS LÊ HUY MINH, Phó Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu