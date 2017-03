Lái ô tô lao vào container, vợ chồng thiệt mạng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Bình điều khiển xe Toyota bốn chỗ chở vợ là bà Nguyễn Thị Kim Loan (cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) lưu thông từ cầu Phú Mỹ về quận 2. Khi đến ngã ba tỉnh lộ 25B (thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), xe ông Bình đã lao vào xe container do tài xế Nguyễn Đình Hiếu (quê Long An) điều khiển. Lực tông mạnh khiến ô tô chui thẳng xuống gầm container và bị biến dạng hoàn toàn. Vợ chồng ông Bình bị dính chặt trong xe, chết tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an quận 2 điều tra làm rõ.

Chiều 12-9, tại dốc cầu Đỏ, đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh, TP.HCM), xe taxi biển số 56K-8968 (chưa rõ người điều khiển) bất ngờ bị tuột dốc lao kinh hoàng về phía sau tông bốn xe máy và cán nát một xe đạp. Vụ tai nạn khiến chị Lê Viết Trinh (ngụ quận 2) bị thương nặng ở chân. Những người khác do kịp vứt xe bỏ chạy nên may mắn thoát nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế taxi nhấn nhầm số lùi khiến xe lao ngược về phía sau.

ĐĂNG LÊ - H.GIANG - D.THANH