Lại phát hiện hồ sơ công chứng giả

Sáng 26-11, Phòng Công chứng số 2 TP.HCM đã phát hiện một bộ hồ sơ mua bán nhà đất giả. Bà Trần Thị T. xưng là bên bán nhà, trình giấy chứng nhận của căn nhà 2549/2/2 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8 cũng do bà T. đứng tên. Khi tiếp nhận, công chứng viên nghi ngờ đây là giấy giả vì trên giấy ghi ngày cấp vào tháng 11-2004 nhưng nét mực còn mới tinh. Ngoài ra, bằng con mắt nghiệp vụ, công chứng viên nhận thấy giấy có nhiều điểm khác lạ so với những giấy chứng nhận bình thường nên tìm cách giữ chân bà T. lại. Trong khi đó, Phòng Công chứng số 2 phân công người đem giấy trên đến xác minh tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận 8. Qua kiểm tra, cơ quan này cho biết giấy chứng nhận mang tên bà T. không hề có trong hồ sơ lưu trữ. Căn nhà số 2549/2/2 nêu trên mới được cấp giấy chứng nhận vào tháng 7 nhưng do người khác đứng tên.

Như vậy, căn nhà là có thật nhưng chủ sở hữu thực sự là người khác chứ không phải bà T. Lúc này, bà T. đòi về nhưng bảo vệ của phòng công chứng kịp thời giữ bà lại và báo Công an phường 9, quận 5. Hiện hồ sơ vụ việc đã được Công an phường 9, quận 5 tiếp nhận và tiến hành xác minh, làm rõ. Điều đáng lưu ý là bà T. thực sự sống và có đăng ký hộ khẩu trong căn nhà trên.

Giấy chứng nhận giả của căn nhà 40-42 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Theo báo cáo tổng kết của Sở Tư pháp TP.HCM, trong năm 2010, Thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM đã phát hiện và xử phạt tám vụ vi phạm trong lĩnh vực công chứng với tổng số tiền phạt 36 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Công chứng số 2, trong trường hợp này, khi mua nhà, người mua đến xem nhà thôi chưa đủ bởi người sống trong nhà không hẳn là chủ sở hữu hợp pháp. Chẳng hạn như trường hợp trên, người mua nhà cho biết đã đến xem nhà, gặp trực tiếp bà T. ở đó và trả trước 120 triệu đồng tiền mua nhà. Vì vậy, người mua nhà cần mượn bản phôtô giấy tờ nhà đất để đem đến UBND quận xác minh xem giấy tờ đó có thật hay không.

Trước đó không lâu, Phòng Công chứng số 2 cũng phát hiện một giấy chứng nhận giả của căn nhà 40-42 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8 do vợ chồng ông Trần Minh H. đứng tên. Hôm đó, một người đàn ông mang giấy đến hỏi công chứng viên: “Giấy này dùng để thế chấp có được không?”. Do giấy chứng nhận này được in màu bằng máy in phun, chữ hơi lem, màu giấy tái chứ không tươi như giấy thật nên công chứng viên nghi ngờ ngay. Công chứng viên điện thoại qua Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận 8 hỏi thì được biết thông tin trên tờ giấy hoàn toàn là thật: đúng địa chỉ nhà, đúng tên chủ sở hữu… Như vậy, căn nhà 40-42 được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy thật nhưng sau đó được ai đó “chế” thêm một tờ giấy giả để làm hồ sơ thế chấp giả. Rất tiếc, người đàn ông đã lén trốn ra ngoài, bỏ lại tờ giấy chứng nhận giả.

Chúng tôi chỉ có thẩm quyền xử phạt đối với một số trường hợp nhất định, chẳng hạn mạo danh chủ thể (giả người: người chị bận rộn nên nhờ người em thay mình đem giấy tờ đi công chứng hợp đồng; vợ nhờ người “đóng thế vai” cho ông chồng đang đi công tác nước ngoài…). Theo Nghị định 60/2009 của Chính phủ, hành vi này sẽ bị xử phạt 2-4 triệu đồng. Còn đối với những trường hợp giả giấy tờ thì thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan công an. Ông LÂM QUỐC THÁI, Chánh thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM

ÁI PHƯƠNG