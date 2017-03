Lại phát hiện “Tây ba lô” xài thẻ tín dụng giả

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM xác nhận đã bàn giao Yardan Todorav Valentinvo và Popov Martin Vasilev (cùng quốc tịch Bulgaria, lưu trú quận 1) cho Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu Yardan Todorav Valentinvo đã thừa nhận dùng thẻ tín dụng giả để rút tiền từ các điểm ATM trên địa bàn TP.HCM; còn Popov Martin Vasilev đang bị điều tra về hành vi có liên quan. Đêm 16-10, tổ bảo vệ của Ngân hàng ACB nhận được tin một người nước ngoài nghi vấn sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền tại khách sạn VĐ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Ngay lập tức tổ bảo vệ xuống hiện trường, rà soát thì phát hiện người nước ngoài có đặc điểm nhân dạng giống như trung tâm camera an ninh thông báo. Nhân viên bảo vệ phát hiện người nước ngoài trên rút tiền ở hai địa điểm ATM ngay ở khu phố Tây, đến địa điểm ATM thứ ba ở đường Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 khi người này đang rút tiền thì tổ bảo vệ ập đến bắt giữ giao cho cơ quan công an địa phương làm rõ xử lý. Tại cơ quan công an, người ngoại quốc khai nhận tên là Yardan Todorav Valentinvo. Công an thu giữ tang vật gồm: một túi xách bên trong có chứa 12,7 triệu đồng, 41 thẻ ATM (trong đó xác định có 38 thẻ ATM giả), một xe máy và một ĐTDĐ. Khám xét nơi lưu trú của Yardan Todorav Valentinvo tại một khách sạn trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, công an thu giữ một bản sao kê rút tiền tại điểm ATM của Ngân hàng Sacombank. TUYẾT KHUÊ