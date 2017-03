Lại sập mái vòm bê tông gần 800 m2, một công nhân tử nạn

Cả khối bê tông ướt cùng sắt thép đã đè chết bà Phạm Thị Hồng (40 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa (Phú Yên), công nhân đang làm việc tại công trình. Ngoài ra, ba công nhân khác bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.



Các lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: TẤN LỘC

Tại hiện trường, cả công trình hội trường UBND huyện Đông Hòa gần như bị sập hoàn toàn. Nhiều công nhân cho biết khi mái vòm bê tông đột ngột ập xuống, có hơn 50 công nhân đang làm việc tại công trình, trong đó có gần 15 người đang làm việc phía trên sàn bê tông.



Ông Nguyễn Văn Hải, một công nhân, cho biết: “Tôi đang đưa bê tông lên sàn thì bất ngờ nghe tiếng một “ầm”, lập tức cả mái vòm bê tông cùng sắt thép đổ ào xuống. Tất cả la hét thất thanh, tìm đường bỏ chạy. Riêng bà Hồng đang đứng bên dưới sàn, lại mắc kẹt giàn giáo dày đặc nên chạy không kịp”.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên cùng huyện Đông Hòa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cứu nạn khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ Công an Phú Yên phải huy động nhiều máy móc, thiết bị cắt sắt, đào bê tông để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, đến 16g cùng ngày, thi thể bà Hồng vẫn chưa được đưa ra do khối lượng bê tông, sắt thép đè lên quá lớn.



Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo việc cứu hộ, xử lý sự cố. Ông Trúc nói: “Trước mắt, bằng mọi cách phải đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường, hỗ trợ gia đình người bị nạn. Sau đó, các lực lượng chức năng tiến hành ngay việc điều tra nguyên nhân vụ sập công trình này”.





Cả khối bê tông, sắt thép của mái vòm gần 800 m2 bị đổ sập.

Theo Đại tá Lê Xuân An, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và niêm giữ hồ sơ thiết kế, thi công để phục vụ điều tra.

Công trình hội trường UBND huyện Đông Hòa do Công ty TNHH Bình Minh (TP Tuy Hòa) thi công, Công ty Tư vấn xây dựng Phú Yên giám sát. Theo ông Nguyễn Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh, công trình này thi công đã hơn ba tháng nay. Sàn bê tông bị sập là mái vòm của hội trường, có diện tích mặt sàn gần 800 m2, với 23 tấn thép, 130 m3 bê tông, là hạng mục chính của công trình. Ngày 27-12, các bên liên quan đã nghiệm thu giàn giáo, thống nhất cho đổ bê tông. Trưa 29-12, trong khi đang đổ được hơn 50% khối lượng thì bất ngờ đổ sập.



TẤN LỘC