Lại sử dụng “nhục hình”

Sau đó, Lộc đi giãi bày với bốn bạn nhậu và cả nhóm tìm anh Ch. đánh, tra khảo. Bị đánh nhưng anh Ch. không nhận, cả nhóm chở anh ra cầu Sông Hàn, dọa ném xuống sông cho... cá nhai chơi! Lộc đẩy anh Ch. xuống cầu nhưng anh ôm được lan can. Sau đó, cả nhóm dọa chở anh ném ra biển thì một số người dân can ngăn, chở anh Ch. đến công an trình báo sự việc. Công an phường Thạch Thang đang hoàn tất hồ sơ, đề xuất lên quận Hải Châu để xử lý. Công an dùng nhục hình với nghi phạm còn bị tù, huống gì là “phó thường dân” như nhóm của Lộc.

AS