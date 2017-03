Lại thêm học sinh lớp 9 ở TP.HCM mất tích

Mấy ngày qua vợ chồng anh Nguyễn Văn Thọ, chị Phạm Thị Bích Ngọc (ngụ phường 5, quận 8) lo lắng, đứng ngồi không yên vì con gái là Nguyễn Thị Diệu Nguyên (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Bông Sao A, quận 8) bỗng dưng mất tích.

Chị Ngọc trình bày, khoảng 12 giờ trưa 21-3, Nguyên nói đi học nhưng lại nhờ một bạn gái cùng lớp tên H. chở ra Bến xe quận 8, sau đó Nguyên bắt xe buýt đi đâu đến nay không rõ tung tích.

Chờ mãi không thấy con về, ngày 22-3, anh Thọ gọi vào số điện thoại của con thì có một người phụ nữ cho biết “điện thoại này đang ở Nha Trang”, tuy nhiên khi anh Thọ cho biết đó là số của con anh thì bên kia cúp máy rồi mất liên lạc luôn. Qua cuộc điện thoại duy nhất liên lạc được này, anh Thọ xác định có con gái anh ở bên cạnh người phụ nữ vì con anh lên tiếng hỏi “ai vậy”.

Em Nguyễn Thị Diệu Nguyên mất tích mấy ngày nay khiến gia đình rất lo lắng. Ảnh: TL

Sau đó vợ chồng anh Thọ, chị Ngọc được bạn cùng lớp của Nguyên cho biết có một cô gái từ quê Đồng Tháp lên dẫn Nguyên đi kiếm việc làm ở Bình Dương.

Lần theo Facebook của con, vợ chồng chị Ngọc nghi người dẫn con gái đi nhiều khả năng là Nguyễn Thị Thu Q. (21 tuổi), một cô gái tự nhận là les (đồng tính nữ). Trên Facebook, Nguyên và Q. thừa nhận là “vợ chồng” của nhau từ tháng 1-2015.

Đến ngày 23-3, chờ mãi vẫn không thấy con gái về và không thể liên lạc qua điện thoại được nên anh chị đã đến Công an quận 8 trình báo.

Ngày 26-3, Công an phường Long Bình Tân cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ mất tích của hai bé trai Trần Vương (10 tuổi) và Trần Đình Chiến (12 tuổi, cả hai cùng ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lên đội hình sự Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, hai cháu Trần Vương (10 tuổi) và cháu Trần Đình Chiến (12 tuổi) đã mất tích nhiều ngày nay.

Chị Trần Thị Sâm (mẹ cháu Vương) kể khoảng 16 giờ 30 ngày 22-3, chị đi làm về nhà trọ thì phát hiện con trai không còn ở nhà. “Hai cháu đi bằng xe đạp, mặc áo màu xanh và đỏ nhưng chiều 25-3, một số người lại thấy cháu đi bộ ở khu vực siêu thị Big C nhưng khi gia đình chạy ra thì không thấy cháu nữa. Có thể do sợ đã làm mất xe đạp nên hai cháu bỏ đi lang thang không dám về nhà và trốn đâu đó” - chị Sâm nói. Chị Sâm cho biết thêm không loại trừ Vương và Chiến bị một số kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà đi lang thang hoặc bị bắt cóc. Chị đã dán thông tin khắp nơi để tìm cháu.

Thượng tá Nguyễn Hữu Công - Phó Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang xác minh dấu hiệu hình sự liên quan đến cái chết của nữ sinh viên Trường ĐH Kinh tế Lê Thị Hà Phương (sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, mất tích từ sáng 13-3, đã thấy thi thể ở hồ Đá, làng ĐH Thủ Đức). Thượng tá Nguyễn Hữu Công khẳng định kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước. Ngoài ra không có bất cứ dấu vết tác động của ngoại lực đến thi thể. Tuy nhiên, Thượng tá Công cho rằng công an thị xã vẫn đang tích cực xác minh nguyên nhân tử vong của nạn nhân chỉ là tai nạn hay có dấu hiệu hình sự để trả lời cho gia đình nạn nhân cũng như dư luận quan tâm.