Lái xe tải say xỉn gây tai nạn, 16 người bị thương

Vào thời điểm trên xe tải chở dăm gỗ 76C-02732 do tài xế Phạm Ngọc Minh quê xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông hướng từ Bắc và Nam, khi qua đến đoạn đường trên thì tông vào một người đi xe đạp rồi lao sang phần đường ngược chiều tông tiếp vào xe ô tô khách BKS 76M-2619 của Công ty TNHH Quảng Liên Steel chở 40 công nhân đang đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm 16 người bị thương, xe chở công nhân và xe tải 76 C 02732 hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an thành phố Quảng Ngãi đã có mặt kịp thời tiến hành xử lý vụ việc, điều tra nguyên nhân. 16 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, trong đó có 2 trường hợp đặc biệt nghiêm trọng gồm chị Lê Thị Trâm Hằng, 28 tuổi ở thành phố Quảng Ngãi, bị nứt sọ não và bệnh nhân Nguyễn Thuần, 77 tuổi ở Tịnh Ấn Đông, bị bể xương sườn, gãy xương bả vai và tràn dịch màng phổi.

Tài xế lái xe tải 76 C 02732 Phạm Ngọc Minh được Công an thành phố Quảng Ngãi đưa về trụ sở để lấy lời khai. Ban đầu, tài xế Minh thừa nhận do uống rượu quá nhiều nên mất kiểm soát tay lái. Qua đo nồng độ cồn đối với tài xế Minh thì cơ quan công an xác định, nồng độ cồn trong người tài xế Minh lên tới 1.496 mmg/lít khí thở.