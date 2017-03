Lái xe taxi phải cảnh giác

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Đông Anh và Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra 2 vụ cướp nghiêm trọng.

Lúc 16h30 ngày 11-1, anh Nguyễn Văn Tú, SN 1986, ở phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, lái xe taxi hãng Mai Linh, BKS: 30N-0341 chở 7 đối tượng gồm 5 nam và 2 nữ, đi từ TP Hải Dương về Hà Nội. Khi đến khu vực cánh đồng thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, anh Tú đã bị các đối tượng thuê taxi dùng hung khí khống chế, cướp 1,1 triệu đồng, 1 điện thoại di động, rồi bỏ trốn. Trước đó, vào hồi 15h ngày 8-1, anh Dương Văn Sỹ, SN 1981, ở xóm 3, đội 7, xã Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, lái xe taxi hãng Ba Sao chở 2 đối tượng từ đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân về Thanh Hoá. Đến địa phận huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, 2 đối tượng yêu cầu anh Sỹ dừng xe để đón một thanh niên đứng chờ bên đường. Anh Sỹ vừa dừng xe liền bị 2 đối tượng thuê taxi dùng dây thừng thít cổ. Sau đó, chúng dùng dao khống chế, lôi anh Sỹ ra ghế sau rồi lục soát, cướp 1 triệu đồng. Tiếp theo, bọn cướp tự lái xe taxi về Hà Nội. Khoảng 4h ngày 9-1-2010, khi đến địa phận xã Dục Tú, huyện Đông Anh, chúng đẩy anh Sỹ xuống xe và cướp luôn chiếc ôtô taxi BKS: 30U-9807. Theo Hà Trang (ANTĐ)