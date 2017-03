Lái xe và nhân viên bán vé đánh hành khách

Ngày 16-7, anh Phạm Sỹ Long mua vé xe Hoàng Long biển số 16L-3429 đi tuyến Thanh Hóa - TP.HCM. Trên đường, lái xe Thủy thường dừng xe đón khách, nhồi nhét người, anh Long liền điện thoại cho tổng đài Trung tâm khách hàng của Công ty Hoàng Long phản ánh và được công ty này ghi nhận.

Khi xe khách đến trạm bán vé của Công ty Hoàng Long tại phường Xuân An, TP Phan Thiết, lái xe đã đánh đuổi anh Long xuống xe, cùng lúc nhân viên tại trạm bán vé tên là Thâm dùng ghế đánh anh Long cho đến khi cảnh sát 113 Công an Bình Thuận đến can thiệp. Vụ việc đã được chuyển cho Công an TP Phan Thiết thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

PHƯƠNG NAM