Lại xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông

(PL)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 31-7 đã xuất hiện một vùng áp thấp trên khu vực bắc biển Đông. Dự báo hôm nay vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực bắc biển Đông có gió mạnh, biển động. Khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió và mưa giông mạnh.

Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB trung ương Vũ Văn Tú cho biết tính đến 6 giờ ngày 31-7, bão số 3 đã làm ít nhất hai người chết, năm căn nhà tốc mái, bốn tàu bị hỏng, 1.610 ha lúa và 1.935 ha hoa màu bị ngập nặng. Ban Chỉ đạo PCLB trung ương tiếp tục yêu cầu các địa phương theo dõi chặt tình hình mưa lũ; dự báo và cảnh báo kịp thời, nhất là các tỉnh miền núi để có biện pháp chỉ đạo phòng, tránh. Đồng thời, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra; có biện pháp giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống.

Sáng 31-7, nhiều tuyến đường tại phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) bị ngập sâu, phải đi lại bằng thuyền. Ảnh: Đ.LAM

Đến chiều tối qua, tại Nghệ An đã có ba người chết, một người bị thương nặng, hai tàu bị chìm, hư hỏng. Sáng 31-7, sau bão số 3, do có mưa giông, nước dâng cao đã cuốn chết một bé trai 13 tuổi ở huyện Yên Thành. Cũng ở huyện này, đêm 30-7, một phụ nữ bị nước cuốn chết khi ra đồng đưa vịt về tránh bão. Trước đó một cụ ông ở huyện Anh Sơn chết do gió bão làm dây điện sà xuống trúng người.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Nghệ An cho biết bão số 3 đã làm một nhà bị sập hoàn toàn, 41 nhà bị tốc mái, gần 5.000 ha lúa và vừng bị ngập, hơn 500 ha dưa và hoa màu bị mất trắng…

Ngày 31-7, mưa tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại miền Đông Nam Bộ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hầu hết các tỉnh từ Đồng Nai về đến Cà Mau đều có mưa, lượng mưa trung bình khoảng 30 mm. Tại TP.HCM, sau cơn mưa trưa 31-7, đường Kha Vạn Cân, khu vực ngã tư Bình Triệu (quận Thủ Đức), khu vực vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) bị ngập khá nặng gây tình trạng kẹt xe.

UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn yêu cầu các huyện dọc biển và TP Quảng Ngãi khẩn trương thành lập các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn của thôn, xã, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt nhằm chủ động ứng phó với thiên tai. Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung sẽ hỗ trợ tỉnh thành lập lực lượng này.

