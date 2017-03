Làm ăn chụp giựt, nảy sinh ‘hung thần’

Không ai bắt mua nhiều xe rồi tuyển tài xế xài bằng giả TNGT do nhiều nguyên nhân nhưng nếu DN vận tải quản trị, tổ chức vận hành tốt thì sẽ góp phần giảm thiểu. Theo tôi, các DN vận tải cần thay đổi nhưng việc này cần có tiếng nói chung chứ không phải mỗi nơi một kiểu. Nhiều DN có hàng chục đầu xe nhưng tổ chức vận hành theo kinh nghiệm, thói quen và không có kế hoạch dài hạn trong tuyển chọn, sử dụng lao động. Hầu hết chỉ lo ngắn hạn như hàng hóa hằng ngày, tài xế vi phạm, bỏ việc... Việc thiếu tài xế bằng FC là do nhu cầu vận chuyển bằng xe container tăng. Nhưng vì vậy mà tuyển tài xế sử dụng bằng giả là khó chấp nhận. Có DN uống “thuốc liều”, kinh doanh bằng mọi giá rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Không ai bắt anh mua xe rồi than vãn không có tài xế và tuyển người sử dụng bằng lái giả. Lẽ ra, khi mua xe thì tính toán trước chứ không thể “vơ bèo gạt tép” chọn tài xế. Sau đó, tai nạn xảy ra không những gây thêm nhức nhối cho xã hội mà cả tài xế, DN đều cũng lãnh hậu quả. Ông LƯƠNG HOÀNG TRUNG, nguyên Phó Chủ tịch

Hiệp hội Vận tải TP.HCM Bó tay với học giả có bằng thật Khi phát hiện những điểm “lạ” trong hồ sơ sát hạch của tài xế, chúng tôi gửi công văn đến Sở GTVT cấp bằng cho tài xế để hỏi. Khi có công văn trả lời đó là bằng thật thì chúng tôi mới tuyển. Công ty đã phát hiện có người sử dụng bằng lái dấu C, FC giả xin việc vào công ty. Hiện nay có trang thông tin giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì chỉ cần tra cứu mà không cần phải gửi công văn. Không ít trường hợp khi tra cứu có giấy phép lái xe, chúng tôi kiểm tra CMND với bằng lái để loại trừ trường hợp bằng lái có tên trên mạng nhưng ảnh của người khác. Nói chung bằng giả thì chúng tôi có cách phát hiện nhưng học giả mà lấy bằng thật thì chúng tôi bó tay. Bà NGÔ MỸ LỆ, Giám đốc Công ty Vận tải 116