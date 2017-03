“Chiến tích” của Nam nhanh chóng đến tai người lớn nên gia đình người yêu của Nam đã tố giác sự việc đến công an. Thấy sự việc có dấu hiệu của tội phạm nên công an phường tạm giữ Nam và bàn giao cho Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xác minh để xử lý Nam về tội giao cấu với trẻ em. Đã làm bậy còn đi khoe, không bị công an xử lý cũng uổng!

DIỄM TRÂM