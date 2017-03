Làm đơn xin trả còng cho công an

Liên quan đến dự án làm đường trên, tháng 11-2003, Công an xã Hàm Minh cũng còng anh Nguyễn Văn Tho. Trên đường áp giải về trụ sở xã, anh Tho bỏ chạy và đón xe đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM kêu cứu. Sau đó anh đến trình diện một đơn vị công an nhờ mở còng và tố cáo công an xã còng bậy. Giữ cái còng gần chục năm, tháng 12-2013 anh Tho đã mang chiếc còng trả lại cho Công an tỉnh Bình Thuận. Phải trả còng ở đâu? Theo Điều 11 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người dân phải khai báo, giao nộp công cụ hỗ trợ cho cơ quan quân sự, công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất trong các trường hợp: họ không thuộc đối tượng được trang bị, sử dụng theo quy định của pháp luật mà có từ bất kỳ nguồn nào; phát hiện, thu nhặt được. Nghị định 167/2013 quy định người nào không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng. Đối với người được giao quản lý công cụ hỗ trợ mà làm mất, sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.