Lâm Đồng: Sập đất trong khu dân cư, 1 người chết

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đặng Tuấn/Vietnam+)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đặng Tuấn/Vietnam+)

Theo Đặng Tuấn (TTXVN)



Một khối đất khoảng 20m3 từ bờ taluy bất ngờ đổ ập xuống đè lên tốp thợ khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng.Nạn nhân tử vong được xác định tên Dương, thường trú huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), hai người bị thương là Trương Đình Quyết ( 29 tuổi ) và Nguyễn Thị Hương (36 tuổi) ngụ tại đường Mimôsa, thành phố Đà Lạt. Tại bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng, chị Nguyễn Thị Hương cho biết, “sự việc xảy quá bất ngờ, khi đất bất ngờ đổ ập vào người tôi cùng những người thợ khác đang làm.”Nhiều người dân đã cấp tốc đào bới đống đổ nát để cứu người, hai công nhân chưa bị đất vùi hết cơ thể nhanh chóng được kéo lên, nạn nhân nữ ú ớ cho biết còn có người tên Dương ở sâu dưới hố móng. Do khối lượng đất quá nhiều nên, lực lượng cứu hộ phải điều máy xúc và sau 30 phút mới đưa được công nhân gặp nạn lên. Lúc này, anh Dương đã tử vong.Tại hiện trường, lô đất xảy ra tai nạn này nằm khá cao so với mặt đường, chủ nhà hạ đất xuống để có cốt nền ngang mặt đường xây nhà cao tầng, taluy ở cuối lô đất nơi các công nhân gặp nạn cao gần 10m nhưng nhà thầu thi công chỉ che một tấm bạt rất sơ sài, chưa có những biện pháp an toàn cho việc thi công.Hiện tại cơ quan chức năng đã tiến hành đình chỉ thi công, kiểm tra giấy phép xây dựng, bản thiết kế và giấy phép hành nghề của nhà thầu, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân.